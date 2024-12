Fanpage.it - Perla Maria si prepara per la Maturità al GF, la gaffe di Helena Prestes: “Leopardi? Ho visto una sua scultura”

Leggi su Fanpage.it

ha lasciato la scuola per partecipare al Grande Fratello e, in vista dell'esame di, si stando sugli autori italiani.stava cercando di aiutarla nella ripetizione, quando si è resa protagonista di un siparietto divertente: "Non lo conosco, forse houna sua scultura una volta".