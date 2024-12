Ilgiorno.it - Pavia, la polizia interviene per lite in casa: 64enne minaccia gli agenti con una bottiglia rotta e li aggredisce

, 27 dicembre 2024 - E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Ma accertamenti sono in corso per eventuali maltrattamenti in famiglia. O.N.,originario dell'Ucraina, ha accolto i poliziotti impugnando unae intimando di non avvicinarsi, colpendone poi uno a spintoni e calci, procurandogli lesioni a un ginocchio, per fortuna guaribili in soli 3 giorni di prognosi. L'equipaggio della Volante è intervenuto nella notte tra giovedì e oggi, 27 dicembre, in via Ambrogio Da Fossano, traversa di via Bricchetti, dietro la stazione ferroviaria di. Ad allertare il 112 sono stati alcuni vicini di, preoccupati per una violentain corso. All'arrivo dellal'uomo era però inda solo, descritto in evidente stato di ubriachezza. E non ha aperto la porta ai poliziotti, che sono comunque riusciti a entrare da un ingresso secondario che era stato lasciato aperto, probabilmente dalla moglie quando si è allontanata per fuggire dal marito.