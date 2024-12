Fanpage.it - Paltrinieri ricorda la gara nella Senna alle Olimpiadi: “Un incubo, l’ho capito quando mi sono tuffato”

Leggi su Fanpage.it

Il campione olimpico di nuoto ha Los Angeles 2028 come prossimo obiettivo. Parigi 2024 gli ha lasciato un chiodo nel gomito sinistro per una brutta caduta dalla bici dopo la cerimonia di chiusura: "Rossella mi ha aiutato per mangiare imboccandomi".