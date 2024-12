Ilfoglio.it - Padre Antoine confessa il suo amore per Rosa in Un posto al sole

Leggi su Ilfoglio.it

Quello che tutti si aspettavano succedesse, alla fine è successo. Un avvicinamento, questa volta inequivocabile, trae il prete. A tal punto che la stessa si rende conto di aver esagerato e di essere in difficoltà e lo racconta a un’amica. Mentre lui lo confida al Signore attraverso le sue preghiere. Vicinanza e confidenza che certamente, entrambi, avrebbero potuto evitare sin dal primo momento. Perchè, come si sa, la paglia vicino al fuoco non può stare. E fa strano che proprio, che ha allontanato fior di pretendenti, perchè ancora legata a Damiano, poi si lasci intrappolare in una vicenda simile. Sperando davvero di non dover vedere il remake di “Uccelli di Rovo” al. La recita di Gimmy invece diventa il palco per una nuova scenetta, protagoniste Valeria e Manuela, e il buon Renato Poggi sempre in mezzo.