Onerepublic arriva in italia con un due imperdibili appuntamenti

Gli, una delle pop rock band più amate del panorama musicale internazionale,no inper duenel 2025, venerdì 10 ottobre all’Unipol Arena di Bologna e sabato 11 ottobre al Unipol Forum di Milano.Gli, band nominata ai GRAMMY®, hanno annunciato il tour “Escape to Europe” del 2025. Il tour, che prenderà il via alla 3Arena di Dublino il 18 settembre 2025, si esibirà in 27 arene nelle principali città europee, tra cui Londra, Parigi e Berlino, per concludersi a Lisbona nel novembre 2025. Il gruppo sarà affiancato dall’ospite speciale Ella Henderson, il cui singolo di debutto al numero 1 nel Regno Unito, “Ghost”, è stato co-scritto dal frontman degliRyan Tedder.Quest’estate glihanno pubblicato il loro sesto album in studio “Artificial Paradise”, che include i grandi successi “RUNAWAY” e “I Ain’t Worried”, presente nel film campione d’incassi Top Gun: Maverick ed è stata ascoltata in streaming oltre 3 miliardi di volte.