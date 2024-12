Ilrestodelcarlino.it - Non rispetta l’obbligo degli arresti domiciliari, rapinatore va in carcere

Un cittadino italiano è stato portato indagli agenti della Squadra Mobile per l’inosservanza di misure cautelari. L’uomo stava scontando agliuna pena per rapine ed aggressioni ed era sottoposto anche al Daspo Urbano, cioè il divieto di accedere ai pubblici esercizi. Dai controlli svolti, è emerso che l’uomo ha violato più volte i. Per questo motivo il magistrato ha inasprito le restrizioni e applicato la misura della custodia cautelare in. L’episodio rientra all’interno dell’attività effettuata da Volanti e Mobile lo scorso fine settimana. Oltre 200 le persone controllate; cinque quelle trovate in possesso di stupefacenti. Tra queste la badante di un anziano che, fermata dopo il lavoro dalla polizia, ha lasciato cadere tre involucri con cocaina.