Nola Tragedia al passaggio a livello della Circumvesuviana | bimbo di 10 anni muore investito da un’auto

Dramma alin provincia di Napoli. Un bambino polacco di 10è mortoda. A darne notizia – attraverso i suoi canali social – è stato Umberto De Gregorio, ad di Eav (Ente autonomo Volturno). In base alle prime ricostruzioni, giovedì pomeriggioè transitata accelerando appena le barriere hanno iniziato ad abbassarsi. Superato ill’auto avrebbeun bambino, sull’altro latostrada.La donna alla guida dell’automobile si sarebbe subito fermata per prestare soccorso ed ha caricato il bambino sulla propria auto nel tentativo disperato di salvarlo ma non c’è stato nulla da fare. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. “Una, non ci sono parole – ha scritto De Gregorio – sono tantissimi in Italia gli incidenti mortali sui passaggi a