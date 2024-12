Teleclubitalia.it - Nola, investe e schiaccia un bambino di 10 anni al passaggio a livello: muore sul colpo

Leggi su Teleclubitalia.it

Dopo l'incidente, la donna alla guida si è fermata per prestare soccorso e ha caricato il piccolo sulla propria auto nel tentativo di salvarla ma per il minorenne non c'è stato niente da fareL'articoloundi 10alsulTeleclubitalia.