Ilpiacenza.it - «Noi vivi grazie al caso nell’inferno del maremoto di vent’anni fa»

«Per fortuna quella mattina del 26 dicembre 2004 abbiamo dormito di più del previsto rimanendo in albergo, senza andare in spiaggia. È andata bene così, l’onda è passata sotto la struttura mentre noi eravamo al sicuro in stanza». Il piacentino Ezio Mulini era in Thailandia, quel giorno di.