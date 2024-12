Lopinionista.it - Nile Rodgers & Chic in Italia per 6 live a luglio 2025

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Sei datene per uno degli artisti più influenti della storia della musica:tornano innell’estate delper una serie di concerti che faranno ballare e sognare il pubblicono: 8Mantova, 9Marostica, 15Roma, 17Bari, 18Cattolica, 19Lucca. Con una carriera senza precedenti,è un’icona che ha segnato intere generazioni con successi indimenticabili e una produzione musicale capace di attraversare epoche e stili.Consi celebra la musica in tutte le sue sfumature, dal funk alla disco, fino ai ritmi che hanno ispirato il mondo dell’hip-hop e del pop contemporaneo. Con successi senza tempo come Le Freak, Good Times e le indimenticabili collaborazioni con artisti del calibro di David Bowie (Let’s Dance), Madonna (Like A Virgin), Diana Ross (I’m Coming Out) e Daft Punk (Get Lucky),è riuscito a vendere oltre 500 milioni di album in tutto il mondo.