Niente alcol, vetro e botti: tutti i divieti del Capodanno a Trento

Divieto di vendita per asporto di bevandeiche e noniche in contenitori chiusi e in contenitori indalle 19 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio in piazza Duomo. Divieto di somministrazione di bevande di ogni specie da parte dei pubblici esercizi di piazza Duomo, negli spazi.