Ilnapolista.it - Nel calcio di oggi il mercato di gennaio vale quasi quanto quello estivo (El Paìs)

Fino a qualche anno fa ilfunzionava come la scuola, con un calendario stagionale. “Hai pianificato la tua stagione, presentato i tuoi acquisti in estate e definito gli obiettivi del percorso. Ilinvernale eraaneddotico e, a, non si prevedevano grandi rivoluzioni”, scrive El. “Non era nemmeno facile trovare buoni giocatori a metà stagione. C’era la sensazione che la parte interessante fosse già stata presa e che rimanessero solo gli scarti, con il timore di non riuscire ad adattarsi in cinque mesi a un giocatore che arriva frustrato e senza ritmo”. Ecco, no: non funziona più così.“La finestra invernale è una vita in più per chi ha pianificato male e una bonus track per le squadre più selettive – continua il giornale spagnolo – È una toppa per chi ha cattive dinamiche e un’opportunità per depurare gli spogliatoi e mantenere un certo benessere nei gruppi.