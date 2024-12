Unlimitednews.it - Nel 2025 torna Zucchero con il live “Overdose d’amore”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il grande successo dell’”World Tour”, che lo scorso anno ha attraversato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, nelin Italia negli stadi con il tour “”.I grandi successi dino protagonisti di nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni. Ad accompagnarlo sul palco la sua fedele super band, pronta a far scatenare il pubblico con i ritmi travolgenti e le melodie indimenticabili che hanno reso celebri le sue canzoni.Queste le date del tour “” (prodotte da Friends & Partners): 19 GIUGNO – Stadio del Conero – ANCONA21 GIUGNO – Stadio San Nicola – BARI26 GIUGNO – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO28 GIUGNO – Stadio Euganeo – PADOVAROMA – coming soon.