Agi.it - Nel 2024 sono aumentati i giorni di "caldo pericoloso"

Leggi su Agi.it

AGI - Secondo il primo rapporto annuale pubblicato dal gruppo di scienziati World Weather Attribution (WWA) e dal think tank Climate Central, neli cambiamenti climatici hanno aggiunto una media di 41di "" che hanno danneggiato la salute umana e gli ecosistemi. Lo studio, che esamina gli effetti climatici estremi degli ultimi dodici mesi, avverte che "tutti i paesi" devono prepararsi all'aumento di questi rischi per ridurre al minimo morti e danni nel 2025 e oltre. Secondo il documento, l'anno che si sta concludendo ha aggiunto 41"extra" di "calore", un risultato ottenuto dopo aver esaminato le temperature più calde tra il 1991 e il 2020 in diverse aree del pianeta per fissare una soglia locale e poi confrontarla con le misurazioni ottenute durante l'anno in corso.