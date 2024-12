Latinatoday.it - Natale in Cammino: arrivano le Passeggiate Poetiche nel periodo festivo

Leggi su Latinatoday.it

Quale modo migliore per smaltire pranzi e cene die prepararsi al meglio al Capodanno se non passeggiando per la nostra bella provincia e godendo di spettacoli naturali e culturali per grandi e piccini? È questo il programma proposto dall’Associazione Exotique in questi giorni trae.