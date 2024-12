Quotidiano.net - Natale con i fiocchi: 9 miliardi spesi in Italia tra cibo, regali e viaggi

Leggi su Quotidiano.net

Nella settimana diinsono statidi euro tra prodotti alimentari,. Il calcolo lo fa Confesercenti che parla di "con i" ma sottolinea che il balzo "non compensa del tutto l'andamento lento delle vendite della prima parte di dicembre". Confesercenti sulla base di un sondaggio condotto sui propri associati sottolinea che l'accelerazione finale degli acquisti ha visto le attività commerciali di vicinato vincere decisamente la battaglia con l'online per gli ultimi, con il 78% delle imprese associate che segnala vendite in ripresa rispetto alla settimana precedente. Tra i doni dell'ultimo minuto sono stati protagonisti prodotti e accessori di abbigliamento, in testa sia alla classifica generale che in quella degli acquisti last minute.