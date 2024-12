Ilrestodelcarlino.it - Nasconde pistola carica in albergo. Sequestrata l’arma clandestina

Era pronta a fare fuoco, con tanto di sette cartucce calibro nove già infilate neltore, lacon matricola abrasadalla squadra giudiziaria della polizia locale in un hotel di Rivabella la sera della vigilia di Natale. I vigili, infatti, stavano compiendo un controllo degli ospiti di una struttura alberghiera già attenzionata nella zona nord di Rimini per contrastare l’attività di spaccio di stupefacenti, quando un ragazzo che si affacciava al balcone con aria preoccupata ha fatto insospettire gli agenti intervenuti. È stato a questo punto che gli operatori della squadra giudiziaria hanno chiesto al titolare dell’hotel di far loro strada fino alla camera occupata dal ragazzo affacciato al balcone. Qui, dopo una iniziale reticenza dell’occupante ad aprire la porta nonostante le richieste delle forze dell’ordine, gli operatori sono riusciti ad entrare con l’aiuto del passepartout fornito loro dal titolare, trovando il giovane, un albanese di 27 anni, ancora in balcone.