Puntomagazine.it - Napoli Soccavo: sorpreso dopo il furto. Arrestato

Leggi su Puntomagazine.it

. Avevano forzato la porta d’ingresso di una pizzeria, uscendone con un borsone contenente 7 bottiglie di liquore. Il complice si è dileguatoNella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano peraggravato.Nello specifico, gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Michelangelo da Caravaggio per la segnalazione di due persone che,aver forzato la porta di ingresso di una pizzeria, erano entrate nella stessa uscendone pococon un borsone in spalla e dandosi alla fuga a bordo di un’autovettura in direzione Fuorigrotta.Gli operatori, anche grazie alle descrizioni fornite, hanno intercettato l’auto segnalata in via Tertulliano; dalla stessa hanno visto scendere un uomo che, a passo spedito, stava tentando la fuga MAE è stato immediatamente raggiunto e bloccato; mentre, il complice aveva già fatto perdere le sue tracce.