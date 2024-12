Liberoquotidiano.it - Muore il soldato nordcoreano catturato dagli ucraini: la bomba dell'intelligence di Seul

Le indiscrezioni sulle pesanti perdite, si parla di migliaia di morti, subiti dalle forze nordcoreane impegnate in Ucraina al fiancoa Russia di Vladimir Putin si rincorrono da giorni. Ma oggi, venerdì 27 dicembre, fa eco la notizia di unin Ucraina e fatto prigioniero, dunque morto per le ferite riportate. La notizia è rimbalzata tra l'Europa e, che ha reso nota la cattura nel giorno in cui l'di Kiev conferma, ancora una volta, le gravi perdite subite dalle forze di Pyongyang. La notiziaa cattura era stata resa nota dall'agenzia di spionaggioa Corea del Sud, dunque rilanciata dall'agenzia di stampa Yonhap: annunciavano che un, ferito in Ucraina, era stato fatto prigionieri (ma non si trovava in custodia di, a differenza di quanto detto in un primo momento).