Lanazione.it - Muore a 16 anni per colpa di una grave malattia. Comunità sconvolta

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 27 dicembre 2024 - Una notizia che ha lasciato tutti sgomenti. La scomparsa della giovane Sara, solo 16, per unaforma di leucemia ha colpito la famiglia di Antonio Lena, storico titolare della norcineria “La Vinchiana”. “Antonio è da sempre un nostro associato e spesso ci ha assistito con i suoi prodotti nei nostri eventi – dice il presidente di Confcommercio, Ademaro Cordoni – la notizia è di quelle che lascia impotenti, non possiamo nemmeno immaginare quello che sta passando lui, sua moglie e tutta la famiglia. Come Associazione, ci teniamo a fargli arrivare il nostro cordoglio, consapevoli che in questo momento non sarà sufficiente”. La ragazza era ricoverata all’ospedale Cisanello di Pisa da qualche giorno. Aveva scoperto lasoltanto poco tempo fa. Lutto anche nella società Pantera Volley di cui lei faceva parte.