Morto Walter Pedullà, addio al critico e saggista letterario. Aveva 94 anni

a 94. Ile giornalista si è spento dopo una lunga malattia nella sua casa di Roma. Nato a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, il 10 ottobre 1930,ha passato tutta la sua vita tra letteratura e politica fin dalla laurea in Lettere a Messina. Ha anche insegnato Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea a La Sapienza dal 1958 al 2005, nei primi 8come assistente di Giacomo Debenedetti, suo maestro. Nel corso della sua carriera ha anche operato in Rai dal 1977 al 1992 nel Consiglio di amministrazione del Servizio Pubblico, di cui è stato anche presidente dal 1992 al 1993.