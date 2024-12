Agi.it - Morto un ragazzo di 15 anni in un incidente a Catanzaro. Feriti altri 6

AGI - Un giovane di 15in unstradale avvenuto nella tarda serata di ieri a. Nell'impatto tra due autovetture sono rimastisei giovani. L'è avvenuto sulla strada statale 109 della Sila, in località Pitera' di. Due le vetture coinvolte nello scontro frontale: una Audi A4 ed una Lancia Y. La vittima viaggiava a bordo della Lancia. Tre le squadre dei vigili del fuoco del Comando diintervenute che hanno provveduto a estrarre i, affidandoli al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento nella struttura ospedaliera e, mettere in sicurezza il sito e le vetture. Sul posto carabinieri per gli accertamenti, mentre il tratto di strada interessato è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.