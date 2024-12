Lettera43.it - Milano, cosa sapere sul divieto di fumo nelle aree pubbliche all’aperto dal primo gennaio

Dal2025 le norme suldidiventeranno ancora più stringenti. In città è già vietato fumare in alcune zone specifiche come le fermate dei mezzi pubblici, i parchi, leverdi, i cimiteri e le strutture sportive, ma dal nuovo anno ilsarà esteso a tutte leo ad uso pubblico, incluse vie e strade, ad eccezione delleisolate in cui è possibile rispettare la distanza di 10 metri da altre persone. Il provvedimento riguarda solo i prodotti del tabacco, mentre è ammesso l’utilizzo di sigarette elettroniche. Chi non lo rispetta rischia una multa da 40 a 240 euro.Ilha l’obiettivo di ridurre il PM10 e migliorare la qualità dell’ariaLa norma ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il PM10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni, e quindi di migliorare la qualità dell’aria della città a tutela della salute dei cittadini e delle cittadine, comprendendo altresì la protezione dalpassivo nei luoghi pubblici frequentati anche dai più piccoli.