Pianetamilan.it - Milan, sarà un nuovo Bennacer? Un aspetto ha stupito tutti. E in futuro …

In vista del match contro la Roma, nonostante l'assenza di diversi protagonisti, ilritroverà un calciatore di grandissima importanza, che risponde al nome di Ismael. Il mediano rossonero, infatti, si era fermato qualche mese fa mentre si trovava in ritiro con la Nazionale dell'Algeria ed era stato costretto a rientrare in Italia immediatamente in stampelle. Una condizione, la sua, che aveva immediatamente fatto preoccupare il Diavolo e i suoi tifosi. E che di fatto lo ha obbligato a rimanere fuori per qualche mese, come già tante volte gli era capitato da quando è un giocatore del club di via Aldo Rossi. Contro i giallorossi, però, Ismaeldovrebbe tornare a sedersi in panchina, rientrando tra i giocatori utilizzabili dal tecnico Paulo Fonseca. E c'è un elemento, che ha sorpreso tanti e che forse nonhanno notato, che potrebbe davvero rappresentare una svolta per lui.