Calcionews24.com - Milan Roma, la probabile formazione dei rossoneri: le ultime sulle scelte di Fonseca

Leggi su Calcionews24.com

C’è tanta attesa a San Siro per la sfida tra ie i giallorossi: ecco chi giocherà per il Diavolo Ilsi appresta ad ospitare lanel match di Serie A che chiuderà per entrambe le squadre l’anno 2024. Secondo Sky, ci sono interessanti novità per quanto concerne larossonera.avrebbe .