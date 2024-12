.com - Milan, le condizioni di Pulisic e Leao

(Adnkronos) – Ildi Paulo Fonseca scalda i motori in vista del match di domenica sera a San Siro contro la Roma allenata da Claudio Ranieri. L’infermeria rimane affollata: non saranno convocati infatti gli indisponibili, Musah e Loftus-Cheek, mentre decisivo sarà l’allenamento di sabato per capire le possibilità di portarequantomeno in panchina. Lo statunitense è in ripresa dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, ma non verrà rischiato nulla per averlo a disposizione poi nella Supercoppa italiana. Luka Jovic e Ismael Bennacer, invece, hanno svolto allenamento in gruppo e sono convocabili in campionato contro i giallorossi. Fantacalcio.it per Adnkronos, lediseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .