Milan Femminile Bakker | Grata per la crescita personale che ho attraversato

L’allenatrice del, Suzanne, ha condiviso un post su Instagram in cui ha parlato della sua prima parte di stagione alla guida delle rossonere. Nel suo messaggio,ha riflettuto sull’inizio della sua esperienza al, sottolineando le sfide affrontate, ma anche i progressi della squadra. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il detto "il tempo vola quando ci si diverte" è assolutamente vero. Un breve sguardo alla prima metà della stagione da allenatore dell'AC. Mesi molto formativi con un gruppo di giocatori entusiasti, membri dello staff ambiziosi e una società che vuole professionalizzare ulteriormente il calcio. Una gara impegnativa dove non siamo dove vogliamo, ma vediamo e crediamo nei progressi che stiamo facendo come squadra dentro e fuori dal campo.