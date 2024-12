Sbircialanotizia.it - Metalmeccanici, contratto al palo: Federmeccanica riapre a confronto ma resta nodo salari

Leggi su Sbircialanotizia.it

Scioperi a tappeto e il rinnovo delcollettivo al. È così che si chiude il 2024 per i, senza una quadra per far ripartire la trattativa tra sindacati e-Assistal su un’intesa che riguarda 1,6 milioni di lavoratori. Dopo il naufragio del tavolo negoziale il mese scorso, Fiom, Fim e Uilm hanno .