Zon.it - Mercato S. Severino, la notte bianca con il concerto di Monica Sarnelli

Leggi su Zon.it

Sarà una lunga– con ilgratuito in piazza died i negozi aperti già con i saldi – a battezzare, il 3 gennaio, il nuovo anno aS..A darne l’annuncio, ieri mattina, il Sindaco Antonio Somma.«Sarà unada vivere con l’energia dell’interprete italiana, dalle 21 in piazza Ettore Imperio, e lo shopping con i saldi anticipati nei negozi aperti sia sul corso pedonale che nel centro cittadino – spiega – Abbiamo voluto creare un evento che potesse favorire la sana aggregazione in città richiamando anche presenze provenienti dai Comuni limitrofi ed allargare l’offerta commerciale per le tante attività del tessuto economico».La, che va a qualificare ulteriormente il cartellone degli eventi natalizi in corso, apre anticipatamente i tradizionali saldi post Epifania dando ulteriore slancio ai cosiddetti negozi di vicinato costretti a lottare in questo periodo dell’anno con i grandi centri commerciali.