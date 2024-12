Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro di fuochi d’artificio in provincia di Bologna

, 27 dicembre 2024 – Capodanno si avvicina e la Guardia di Finanza ha effettuato undiartificiali a Castel Maggiore, indi. I sigilli sono scattati, da parte dei militari della compagnia anti terrorismo, per 100mila articoli pirotecnici, per un totale di circa 400 kg e oltre 100 kg di massa attiva esplodente. Si trovavano in un negozio di grandi dimensioni ed erano detenuti illecitamente “in violazione delle vigenti normative sul quantitativo massimo previsto per lo specifico esercizio commerciale e sulle modalità di custodia, in quanto a stretto contatto con materiale infiammabile, costituendo un grave rischio per l’incolumità pubblica”, specificano le Fiamme Gialle in una nota. Il rappresentante legale della società, di nazionalità cinese, è stato denunciato per l’ipotesi di reato in materia di detenzione e commercializzazione illegale di prodotti esplodenti.