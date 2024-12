Liberoquotidiano.it - Maxi sequestro a Milano di 47 milioni di addobbi natalizi: cosa hanno scoperto

La Guardia di finanza ha sequestrato 47di prodotti - tra articoli per le feste,e decorazionie - recanti indebitamente la marcatura "CE". Quest'ultima viene applicata sugli articoli regolamentati nell'Unione europea. I finanzieri in primisindividuato nel Legnanese (in provincia di) tre grandi magazzini nei quali erano posti in vendita oltre 300mila articolinon conformi. In seguito le indagini si sono concentrate su due società importatrici, entrambe con sede in provincia di Brescia, e sia nei locali che nei magazzini sono stati trovati oltre 47di prodotti.