Fanpage.it - Massimo Boldi: “Litigare con Christian De Sica è impossibile. Teo Teocoli si credeva meglio di Celentano”

torna al cinema con il film "A Capodanno tutti da me" dal 31 dicembre in sala. L'attore comico si racconta parlando degli inizi della sua carriera, delle amicizie storiche nel mondo dello spettacolo e anche dell'amore, con cui ha chiuso per sempre.