Fanpage.it - Marco Cacciatori è morto a 68 anni, giocò nel Perugia degli imbattibili di Ilario Castagner

L'ex attaccante è deceduto dopo una lunga malattia. Icona della Carrarese, che gli fece da trampolino di lancio in Serie A, in Umbria lo ricordano per il gol segnato all'Inter nella stagione 1978-1979, quella del secondo posto delalle spalle del Milan.