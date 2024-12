Liberoquotidiano.it - Manovra: Zampa (Pd), 'sanità ammazzata da mancanza di fondi e idee'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Vi illudete che continuare a raccontare bugie vi possa salvare, sostenendo ancora una volta, nella vostra terza legge di bilancio, che il problema è quanto è stato fatto prima di voi”. Lo ha detto in aula rivolgendosi alla maggioranza la senatrice del Pd Sandra, che ha aggiunto: “Ma questo non vi servirà a sfuggire al giudizio degli italiani”.“Non bastano le calcolatrici per far tornare i conti, - ha detto ancora la parlamentare dem – basta guardare alla, agli scioperi dei medici e degli infermieri contro questa. Nessuno vi chiedeva di raddoppiare gli stipendi ma l'aumento di 17 euro per i medici e 7 per gli infermieri è un insulto. Provate ad andare in giro e dire che mai come oggi sono stati dati tanti soldi alla. Le poche risorse sono state sbriciolate per favorire pochi centri d'interesse.