Manovra | Gasparri ' tempi più rapidi di Governi Pd-M5S'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Siamo in Senato per l'approvazione della legge di Stabilità. Che avverrà conpiùdi quelli che furono impiegati da altridel passato sostenuti dal Pd e dai grillini. I contenuti sono molto importanti e li illustreremo analiticamente nelle prossime ore. Con le azioni di governo del centrodestra l'occupazione ha superato i 24 milioni, la disoccupazione è scesa sotto il 6%, l'inflazione si è ridotta ai livelli minimi e lo spread sta intorno ai 100 punti. Tutti indicatori positivi che dimostrano come la politica del centrodestra è migliore di quella delle sinistre, composte da Pd e da grillini, che hanno devastato con i loro superbonus i conti pubblici. Noi andiamo avanti, loro ci avevano fatto precipitare nel baratro”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fi, Maurizio