Manovra | Borghi Iv ' dimissioni Liris fatto straordinario'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Come giustamente hannorilevare le colleghe Paita e Musolino, ledel relatore alla legge di bilancio rappresentano un, che denota lo stato delle relazioni tra governo e parlamento e le tensioni nella maggioranza. Certo, se fossero state date prima, saremmo stati in presenza di unpolitico di primo livello. In ogni caso, il significato attribuito a questo gesto di evitare la mortificazione del Parlamento per il futuro e' un dato da sottolineare, e da classificare come gesto coraggioso visti gli standard di questi anni a destra, che impone al governo una pronuncia chiara e un impegno formale per il prossimo anno". Lo dice il senatore Enrico, capogruppo al Senato in una nota.