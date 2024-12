Mafia M5S | Assurda revoca 41 bis a Giovanni Riina per vizi di forma

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "La Cassazione avrebbe annullato il provvedimento che proroga il regime del 41 bis al mafioso, secondogenito del capostragista Totòper ‘motivazione apparente’". Lo scrive in una nota Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione politica Dmed del Parlamento europeo. "Per uno di, per .