Palermotoday.it - Mafia, dopo 22 anni il figlio di Totò Riina potrebbe lasciare il 41 bis

Leggi su Palermotoday.it

È in carcere da oltre 28perma anche per alcuni omicidi e finora la Cassazione ha sempre respinto i ricorsi con cui Giov, secondogenito del "capo di capi" di Cosa nostra, si è opposto alla proroga del 41 bis. Adesso però la Suprema Corte apre uno spiraglio molto concreto per.