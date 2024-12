Terzotemponapoli.com - Lukaku, Adani: “Non è più quel calciatore capace di reggere palla”

Lele, exe oggi stimato opinionista, si è soffermato su Romelue non solo nel corso della trasmissione ‘Viva El Futbol’. Di seguito quanto da lui affermato.“non è piùlo dei tempi dell’Inter““Parliamo di. Voglio rilanciare su un punto che condivido:non è piùlo dei tempi dell’Inter. È meno dirompente, meno devastante, e fatica di più a integrarsi nel gioco della squadra. Questo non solo limita il suo contributo personale, ma condiziona anche il rendimento complessivo degli altri. Non è piùgiocatore dominantedi, e questo è un problema, perché il Napoli si appoggia molto su di lui e ne ha bisogno.“Quale l’alternativa al belga?Ora c’è la soluzione Neres, che offre alternative con i suoi uno contro uno e la capacità di creare giocate personali, spingendosi fino al fondo sulla fascia.