Lugo segnalati due lupi | Mettete al riparo gli animali domestici

(Ravenna), 27 dicembre 2024 – A, nella zona compresa tra via Canaletto e via Canaletta, all'altezza del cimitero, è stata segnalata la presenza di due. Gli avvistamenti, registrati nelle ultime ore, non hanno comportato alcuna problematica, ma l’amministrazione comunale invita la cittadinanza ad adottare alcune precauzioni per garantire la sicurezza propria e degli. In particolare si raccomanda di mettere algli, soprattutto durante le ore notturne, non lasciare cibo o residui di cibo in giardino, e, in caso di avvistamento, non avvicinarsi ai. Si tratta diselvatici, non abituati all’interazione con l’uomo, e devono essere lasciati indisturbati nel loro habitat naturale. Il lupo è una specie protetta e non va cacciata.