Lapresse.it - Luca Perazzini e Cristian Gualdi, chi erano i due alpinisti trovati morti sul Gran Sasso

esperti e appassionati, traditi dalla montagna che tanto amavano., 48 anni, e, 42 anni, sono i duedispersi sule i cui corpi senza vita sono stati individuati questa mattina, dopo cinque giorni di ricerche del Soccorso alpino e speleologico rese difficili, se non addirittura impedite, dalle proibitive condizioni meteo.Entrambi di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini,era titolare della ditta Top Infissi di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), mentreera un elettricista per l’azienda Nuova Cei di Santarcangelo. Nessuno dei due aveva figli., amici da tempo, condividevano la passione per l’alpinismo e avevano compiuto diverse scalate insieme. In una foto pubblicata dasu Facebook, i due, con caschetto, corde e imbragature attorno alla vita, appaiono sorridenti in cima a una vetta innevata.