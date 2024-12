Laverita.info - «L’ospedale di Trieste mi ha chiamato. Ma ormai non mi fido: vado altrove»

Il nosocomio diffonde una nota confermando di aver negato un intervento salvavita al cuore per via del rifiuto dei vaccini. Parlano il paziente e sua moglie: «Senza le iniezioni non si poteva firmare alcun consenso».