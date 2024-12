Fanpage.it - L’orca che trascinò un figlio morto per 17 giorni è di nuovo mamma, ma gli esperti sono preoccupati

Leggi su Fanpage.it

L'orca Tahlequah, che nel 2018 commosse il mondo intero per aver trascinato il corpicino delesanime per 17, ha dato alla luce una nuova vita. Si tratta di una femmina che gli scienziati hanno chiamato J61. Purtroppo però non cisolo belle notizie. I biologi mariniinfatti moltoper la sorte della piccola.