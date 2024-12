LIVE – Virtus Bologna-ASVEL Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valida come 18^ giornata dell’di. Il doppio turno della scorsa settimana ha visto le Vu Nere raccogliere una sconfitta e una vittoria. Prima, nella trasferta greca contro l’Olympiacos, è arrivato un KO abbastanza netto con ildi 87-77, mentre venerdì scorso, in casa, gli uomini di coach Ivanovic hanno disputato una grande partita, avendo la meglio contro il Barcellona al termine di una prova di grande carattere. Un successo meritato e prestigioso, che è valsa la quarta vittoria nel torneo. Una cui, domenica, ha fatto seguito la sconfitta in trasferta in campionato contro la capolista Trento.Ora, ecco un altro appuntamento molto importante in campo europeo, per provare a mettere un altro mattoncino importante in termini di morale e consapevolezza.