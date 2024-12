Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Bormio in DIRETTA: Paris deve svoltare, la startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladellaed ultimadelladi(Valtellina) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2024-2025. Sulla splendida “Stelvio” vedremo di nuovo in azione i protagonisti della velocità che andranno a studiare linee e neve per l’ultima volta prima di iniziare a fare sul serio.Il secondo allenamento sulla pista lombarda prenderà il via alle ore 11.30. Nella primadisputata ieri abbiamo visto dominare Cyprien Sarrazin davanti al nostro Mattia Casse, quindi terzo Alexis Monney e Ryan Cochran-Siegle. Quinto Christof Innerhofer davanti a Matthieu Bailet e Nils Alphand. Ottavo James Crawford, quindi nono Giovanni Franzoni con Stefan Rogentin che chiude la top10.