Oasport.it - LIVE Ciclocross, Exact Cross Loenhout 2024 in DIRETTA: Van Aert sfida Van der Poel dalle 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della gara di, quinta tappa del circuito/2025. Poco meno di 20 minuti al via della prova.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della gara didi, quinto dei sette appuntamenti del circuito/2025. Nella cittadina belga è caccia aperta a Mathieu Van der Poe. Il fuoriclasse olandese sta facendo ciò che vuole in assenza del belga Wout Vane del britannico Tim Pidcock, e proverà a continuare nel suo personale percorso netto. Dovrebbe esserci però Van, che in mattinata scioglierà le riserve.Come avviene anche in Coppa del Mondo e nel circuito Superprestige, vista la clamorosa superiorità del neerlandese, assisteremo a giochi tattici tra coloro che sono in ballo nella classifica generale.