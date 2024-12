Lanotiziagiornale.it - L’ex capo della Nord inguaia il presidente dell’Inter: “Così Marotta mi salvò dalla Digos”

Il, Giuseppe, avrebbe “salvato”Curva, Andrea Beretta, da una denuncia per minacce e probabile tentata estorsione ai danni del suo club. La rivelazione riportata dal CorriereSera – che se confermata, sarebbe di una gravità inaudita, perché dimostrerebbe la connivenzasquadra con i verticicurva, accusati di gestire racket mafiosi, estorsioni, traffico di armi e legami con la ‘ndrangheta – arriva direttamente dalultras, Beretta, in carcere dal 4 settembre scorso, perché accusato di aver ucciso il rampollo di ‘ndrangheta Antonio Bellocco.Il pentito Beretta vuota il saccoDa fine novembre Beretta, per timore di rappresaglie nei confronti suoi e dei suoi familiari da partecosca dei Bellocco, ha deciso di collaborare con la procura di Milano.