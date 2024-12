Ilgiorno.it - Lettere a Santa Claus con gli indirizzi più creativi

Desideri, promesse, ma anche pensieri per altri. Sono state migliaia leche i bambini e non solo, hanno deciso di scrivere a Babbo Natale imbucandole nelle cassette rosse di Poste in giro per le città e negli uffici. Molto fantasiosi gli: via Del cielo, via Delle stelle, piazza delle Costellazioni, via Lattea, 25 e persino via dei Bambini buoni Calotta artica. "Vorrei tanto una macchina fotografica - ha scritto Michele -, ma cosa più importante vorrei che tu portassi un regalo alla mia mamma", "Sono stata davvero brava - ha ammesso Greta - e vorrei tanto un Lego, un pigiama di Natale, ma soprattutto vorrei riabbracciare il mio gattino Rudy che non torna a casa da un po’". Oltre a numerosi giocattoli, non sono mancati videogame, carte da gioco, libri, strumenti musicali e anche la pace.