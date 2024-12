Legge di Bilancio 2025 domani l’ok definitivo in Senato Le misure per la scuola

Leggi su Orizzontescuola.it

Dopo l'approvazione alla Camera, è in corso inla discussione delladi. Il provvedimento è arrivato in Aula senza mandato al relatore, non essendosi concluso l'esame in 5a Commissione. “Siamo inper l'approvazione della" ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo di FI in. L'articolodiin. Leper la