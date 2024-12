Sport.quotidiano.net - LeBron James, l’età dell’oro per il Prescelto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mentre l’America si chiede se sia o meno il più grande di sempre,festeggia da giocatore il 30 dicembre un altro compleanno. E’ il numero 40, cifra che dice abbastanza, ma non spiega del tutto con che razza di fenomeno abbia a che fare il basket universale: le statistiche della sua stagione sono in linea con quelle delle venti precedenti, in qualche caso persino migliorate. Come se il tempo, per il, non passasse. Purtroppo un rendimento così sembra non bastare ai Lakers per volare alto: il cammino stagionale dei californiani, che gallleggiano a metà gruppo, non è quello di un team che può lottare per il titolo, come vorrebbe il suo leader. Primo e unico a superare i 40mila punti nella stagione regolare in Nba, nonché uno dei tre nelle classifiche dei cento migliori di sempre presenti in tutte le statistiche (assist, palle rubate e stoppate oltre a punti e rimbalzi), Kingdeve la sua longevità innanzitutto a una cura maniacale del fisico: per mantenersi in forma investirebbe un milione e mezzo di dollari all’anno, anche se lui, in una serie Netflix, ha smentito la cifra dicendo “mi vien da ridere quando sento quanto spendo per il mio corpo”.